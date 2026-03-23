Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OTAN apoya a EEUU⚽CRÓNICA Celta-AlavésTrocear Pisos GrandesAltos Cargos XuntaTúnel A-52 VigoTestamentos en GaliciaPremios Mestre Mateo
instagramlinkedin

El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Cañiza según los datos de la AEMET

El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo / Faro de Vigo

Faro de Vigo

Hoy, 23 de marzo de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente despejado, con un cielo que se mantendrá poco nuboso durante la noche y completamente despejado a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que comenzarán en torno a los 9 grados, descendiendo a 6 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 18 grados hacia las 16:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 35% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica podría ser algo más fresca en las primeras horas debido a la humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 29 km/h, especialmente durante la mañana y la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, sobre todo en las horas más frías del día. Es recomendable que los habitantes de A Cañiza se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo, hacer deporte o simplemente disfrutar del sol. La ausencia de nubes permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo de este un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza.

El amanecer se producirá a las 07:31 y el ocaso será a las 19:48, lo que proporciona una buena cantidad de luz solar para aprovechar el día. En resumen, A Cañiza disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Reemplazar el consumo mundial de pescado por carne exigiría 169 veces la superficie de Galicia para producir la misma proteína
  2. La presencia de anisakis aumenta en las poblaciones gallegas de delfín común
  3. El Estado cita las casas cápsula de O Grove como ejemplo de construcción asequible
  4. Cortizo coloca la primera piedra de su planta en el norte de Portugal para producir 58.000 toneladas de aluminio al año
  5. Los apicultores aconsejan colocar ya trampas contra las reinas de velutina
  6. El túnel de la A-52 entre Vigo y O Porriño inicia su evaluación medioambiental por la vía más lenta
  7. El astillero Rodman cierra el mayor contrato de su historia: 19 patrulleras para República Democrática del Congo por más de 50 millones
  8. Un dulce reconocimiento al emprendimiento: el local de Cangas que está convocado a la feria FP Innova

El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo
Tracking Pixel Contents