El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

Hoy, 23 de marzo de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente despejado, con un cielo que se mantendrá poco nuboso durante la noche y completamente despejado a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que comenzarán en torno a los 9 grados, descendiendo a 6 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 18 grados hacia las 16:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 35% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica podría ser algo más fresca en las primeras horas debido a la humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 29 km/h, especialmente durante la mañana y la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, sobre todo en las horas más frías del día. Es recomendable que los habitantes de A Cañiza se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo, hacer deporte o simplemente disfrutar del sol. La ausencia de nubes permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo de este un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza.

El amanecer se producirá a las 07:31 y el ocaso será a las 19:48, lo que proporciona una buena cantidad de luz solar para aprovechar el día. En resumen, A Cañiza disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.