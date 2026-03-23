El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde, lo que sugiere un día agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% por la mañana y descendiendo a un 35% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de confort, ideal para disfrutar de la primavera que se asoma. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad aumentará nuevamente hacia la tarde y la noche, alcanzando un 58% al final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 11 y 30 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, especialmente entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando se espera que el viento alcance su máxima velocidad. Esto podría generar una sensación de frescor, a pesar de las temperaturas agradables.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Cangas podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

El amanecer se producirá a las 07:33, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 19:51, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este es un momento perfecto para disfrutar de la puesta de sol en la costa o en los miradores de la zona.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Es un día que invita a salir, explorar y disfrutar de la belleza natural que ofrece la región en esta época del año.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.