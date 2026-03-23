El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 61% y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 32% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. La combinación de temperaturas agradables y una humedad moderada hará que el tiempo sea propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 11 y 31 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana y al mediodía, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente en zonas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Cambados pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad del día. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 14 grados hacia las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 19:51, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovechen este día primaveral para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.