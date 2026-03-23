El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

Hoy, 23 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 11 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 21 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 30% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será agradable, sin la incomodidad de un ambiente excesivamente húmedo.

En cuanto al viento, se registrará una brisa constante del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 19 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 36 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde. Esta brisa no solo contribuirá a refrescar el ambiente, sino que también será un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos o deportes.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para los agricultores y para aquellos que disfrutan de la naturaleza. Las condiciones climáticas son ideales para realizar excursiones, paseos en bicicleta o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 18:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los residentes y visitantes de Caldas de Reis puedan disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 19:50 horas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar la belleza del paisaje gallego en su máximo esplendor.

En resumen, el tiempo de hoy en Caldas de Reis es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que el día sea aún más placentero.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.