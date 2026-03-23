El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia la tarde. Durante la madrugada y la mañana, las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la visibilidad será excelente y la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo a un 30% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco al inicio, se tornará más seco y agradable conforme avance la jornada. La combinación de temperaturas suaves y baja humedad hará que la sensación térmica sea bastante confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas podrían alcanzar hasta 33 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar un ligero frescor, especialmente en las zonas costeras. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen en cuenta esta variable, ya que el viento puede ser más perceptible en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para paseos por la playa, excursiones o simplemente disfrutar de un café en una terraza al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 19:51. La noche se presentará tranquila y fresca, perfecta para relajarse después de un día activo.

En resumen, Bueu disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados, lo que lo convierte en un momento ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.