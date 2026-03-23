El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 11 grados a media mañana.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 66% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde, ideal para actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para disfrutar de paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se registrará una brisa constante del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 17 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h. Esta brisa fresca será un alivio ante el aumento de temperatura, haciendo que la sensación térmica se mantenga cómoda.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá riesgo de mal tiempo.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 18:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables, alrededor del 39%. El ocaso se producirá a las 19:50, momento en el que el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se espera que afecten significativamente la visibilidad.

En resumen, Barro disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado del noreste. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, ya que las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.