El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

Hoy, 23 de marzo de 2026, Baiona se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en las primeras horas de la noche. La temperatura oscilará entre los 9 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas. La mañana comenzará fresca, con temperaturas de 13 grados a las 00:00, descendiendo a 12 grados a la 01:00 y 11 grados durante las horas más frías de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados a las 16:00, antes de descender nuevamente hacia la tarde y la noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 57% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 75% a las 10:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 52% hacia las 21:00. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se presentará más seca y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 16 km/h. Este viento suave y constante contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en Baiona, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la costa.

El amanecer se producirá a las 07:33, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso será a las 19:50, ofreciendo una oportunidad perfecta para disfrutar de una puesta de sol tranquila. En resumen, el tiempo de hoy en Baiona será ideal para paseos, actividades deportivas y disfrutar de la naturaleza, con un ambiente mayormente soleado y temperaturas agradables.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.