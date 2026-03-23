El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde la medianoche hasta el amanecer, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando los 10 grados a la 1:00 AM y bajando a 9 grados a las 2:00 AM, antes de estabilizarse en 8 grados entre las 3:00 y las 5:00 AM.

A partir de las 6:00 AM, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 7 grados y manteniéndose en ese rango hasta las 7:00 AM. A medida que el sol se eleva en el horizonte, la temperatura ascenderá rápidamente, alcanzando los 8 grados a las 8:00 AM y subiendo a 10 grados a las 9:00 AM. Para el mediodía, se prevé que la temperatura llegue a los 14 grados, alcanzando un máximo de 22 grados entre las 3:00 PM y las 4:00 PM, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 67% a la medianoche y disminuyendo gradualmente hasta un 36% a las 3:00 PM, lo que contribuirá a una sensación de confort en las horas más cálidas. Sin embargo, hacia el final de la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 65% a las 11:00 PM.

En cuanto al viento, se espera que sople del este con velocidades que oscilarán entre 19 y 22 km/h durante la mañana y la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en las horas más activas. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento moderado, lo que promete un día perfecto para disfrutar de la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.