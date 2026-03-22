El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

Hoy, 22 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille con fuerza a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en las primeras horas de la mañana, pero subiendo rápidamente a medida que avanza el día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 62% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será agradable, sin la incomodidad de un ambiente excesivamente húmedo.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Este viento también contribuirá a mantener el ambiente despejado, dispersando cualquier posible nubosidad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o participar en actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en bicicleta.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender lentamente, alcanzando los 15 grados hacia las 21:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 19:49, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. Con cielos despejados y temperaturas agradables, será un momento perfecto para disfrutar de la belleza natural de Vilanova de Arousa. En resumen, hoy será un día espléndido para disfrutar de todo lo que esta hermosa localidad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.