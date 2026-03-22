El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

Hoy, 22 de marzo de 2026, Vilagarcía de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad. Desde la madrugada hasta la tarde, el estado del cielo se mantendrá despejado, lo que favorecerá actividades al aire libre y un ambiente agradable para los habitantes y visitantes.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 20 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual, alcanzando los 20 grados en las horas más cálidas. Este ascenso térmico será ideal para disfrutar de un paseo por la playa o en los parques de la ciudad.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo a un 60% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y confortable, perfecto para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 23 km/h. Durante las primeras horas del día, el viento será suave, pero se intensificará a medida que avance la jornada, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en la tarde. Este viento fresco puede ser un alivio ante el aumento de temperatura, aunque se recomienda tener precaución si se planea realizar actividades en la costa.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que garantiza un día seco y soleado. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean disfrutar de eventos al aire libre o simplemente relajarse en la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Vilagarcía de Arousa para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para salir, explorar y disfrutar de la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.