El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

Hoy, 22 de marzo de 2026, Vilaboa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 7 grados, pero irán aumentando gradualmente a medida que avance el día.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando un 92% a las 00:00 horas y descendiendo a un 60% hacia el final de la jornada. Esto significa que, aunque el día será soleado, las primeras horas podrían sentirse un poco más frescas y húmedas. A medida que el sol se eleva, la sensación térmica mejorará, haciendo que el tiempo sea más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h. Durante las primeras horas del día, el viento será más suave, pero a medida que avance la tarde, se intensificará ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 19 km/h. Esto proporcionará una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes de Vilaboa pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes y la baja probabilidad de lluvia contribuirán a un ambiente agradable y soleado.

El amanecer se producirá a las 07:34 horas, y el ocaso será a las 19:49 horas, lo que proporcionará un día largo y luminoso. Este es un momento perfecto para disfrutar de paseos por la naturaleza, picnics en el parque o simplemente relajarse al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy en Vilaboa será ideal para disfrutar de la llegada de la primavera, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que el día sea aún más placentero.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.