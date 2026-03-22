El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

Hoy, 22 de marzo de 2026, Vila de Cruces disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad desde primera hora de la mañana. Las temperaturas comenzarán en torno a los 8 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 7 grados en las primeras horas del día, antes de alcanzar un máximo de 17 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será gradual, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, comenzando en un 80% y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando niveles más cómodos de alrededor del 44% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo fresca y húmeda, las condiciones mejorarán notablemente a medida que el sol se eleva en el cielo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 9 y 14 km/h. Las ráfagas máximas alcanzarán hasta 32 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Sin embargo, el viento no será un factor perturbador, sino que contribuirá a la sensación de frescura en un día que promete ser mayormente soleado.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Vila de Cruces.

La salida del sol está programada para las 07:32, marcando el inicio de un día luminoso, mientras que el ocaso se producirá a las 19:47, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Este es un momento perfecto para disfrutar de la belleza del paisaje gallego, que se verá realzado por la claridad del cielo.

En resumen, el tiempo de hoy en Vila de Cruces será propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el entorno natural que ofrece esta hermosa localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.