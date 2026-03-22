El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, en Vigo se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 20 grados , comenzando con un fresco de 13 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas irán descendiendo, situándose en torno a los 15 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa será bastante variable a lo largo del día. Comenzará alta, con un 78% en las primeras horas, pero irá disminuyendo gradualmente, alcanzando un 51% en la tarde y subiendo nuevamente a un 61% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el noreste y luego al este, alcanzando su máxima intensidad de 20 km/h a las 12:00 horas. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que es un momento ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá las actividades recreativas y el disfrute del entorno natural de Vigo.

Con el orto a las 07:34 y el ocaso a las 19:49, los ciudadanos podrán aprovechar al máximo la luz del día. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de viento fuerte hará de este un día perfecto para paseos, deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un café en una terraza. En resumen, hoy es un día ideal para salir y disfrutar de lo que Vigo tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.