El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados a la 1 de la madrugada y bajando a 9 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la mañana, el termómetro se mantendrá en cifras frescas, con mínimas de 7 grados a las 5 y 6 de la mañana. Sin embargo, a partir de las 8 de la mañana, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 8 grados, y se espera que continúe en aumento hasta llegar a los 19 grados a las 2 de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la madrugada (89%), irá disminuyendo a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 35% por la tarde.

El viento, que soplará desde el noreste, se presentará con velocidades que oscilarán entre los 6 y 16 km/h. A lo largo de la mañana, se registrarán ráfagas que alcanzarán hasta los 30 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que la temperatura aumente, el viento se sentirá más agradable.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias que puedan alterar los planes al aire libre. La tarde se presentará especialmente cálida, con temperaturas que alcanzarán los 20 grados a las 4 de la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

El ocaso se producirá a las 19:49, marcando el final de un día que, a pesar de las frescas temperaturas matutinas, ofrecerá un tiempo ideal para actividades al aire libre. Con cielos despejados y temperaturas agradables, los habitantes de Valga podrán disfrutar de un día primaveral, perfecto para paseos y encuentros familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.