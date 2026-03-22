El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas moderadas.

A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas siguientes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un mínimo de 9 grados entre las 06:00 y las 08:00 horas. Sin embargo, a partir de las 09:00 horas, comenzará un ascenso gradual, alcanzando los 10 grados a las 09:00 y 10:00 horas, y subiendo hasta los 20 grados hacia el mediodía. La máxima del día se prevé en 22 grados a las 15:00 horas, lo que hará que la tarde sea especialmente cálida y propicia para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% a medianoche y descendiendo a un 56% hacia el final de la jornada. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será limitada, lo que contribuirá a un ambiente confortable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del norte, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. A las 15:00 horas, se espera que el viento alcance una velocidad de 19 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante durante las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Tui podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas, ideal para paseos, actividades al aire libre o simplemente relajarse en los espacios verdes de la ciudad.

El orto se producirá a las 07:34 horas y el ocaso a las 19:49 horas, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Tui para hoy será perfecto para disfrutar de la primavera, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará de este un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.