El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, se presenta en Tomiño con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 20 grados en las horas centrales del día. Este ascenso térmico será notable, especialmente en la tarde, cuando se espera que el termómetro marque su punto más alto. A medida que avancen las horas, la sensación térmica será más cálida, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y disminuyendo a un 57% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la atmósfera será algo húmeda al inicio del día, se tornará más confortable conforme avance la jornada, lo que será un alivio para quienes planeen salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h. Durante la mañana, el viento será ligero, pero se intensificará ligeramente en la tarde, alcanzando rachas de hasta 17 km/h. Esto proporcionará una brisa fresca que será bienvenida, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. La ausencia de lluvias también es un alivio para los agricultores y quienes dependen de condiciones climáticas favorables para sus actividades.

El orto se producirá a las 07:34, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 19:49, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará de este un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.