El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con cielos despejados que se mantendrán a lo largo de todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las primeras horas del amanecer. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 85% y disminuyendo a medida que el sol se eleva en el cielo, estabilizándose en torno al 62% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y húmeda, las condiciones se tornarán más confortables a medida que el día avanza, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 7 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura en las horas más frías de la mañana, pero no será suficiente para generar incomodidad durante el día. Las ráfagas máximas de viento alcanzarán los 20 km/h, lo que es bastante manejable y no afectará las actividades cotidianas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Soutomaior pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para disfrutar de paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en los espacios verdes de la localidad.

A medida que el día se acerca a su fin, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la noche. El ocaso se producirá a las 19:49, marcando el final de un día soleado y agradable. En resumen, hoy es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo en Soutomaior.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.