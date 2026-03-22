El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Silleda se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes significativas, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 17 grados , comenzando con un fresco 5 grados en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo hacia la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 17 grados.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 81% por la mañana y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando un 43% en las horas centrales. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y confortable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en el ambiente. Sin embargo, la dirección del viento y su velocidad no deberían causar inconvenientes significativos, permitiendo disfrutar de un día apacible.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es especialmente favorable para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de Silleda en todo su esplendor.

El orto se producirá a las 07:32, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 19:47, lo que proporcionará una larga jornada de luz solar. Este equilibrio entre temperaturas agradables y cielos despejados hace de hoy un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar paseos o simplemente relajarse al aire libre.

En resumen, Silleda disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves, lo que lo convierte en un momento perfecto para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.