El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a subir, alcanzando un máximo de 34 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el cielo estará despejado, la sensación térmica puede variar debido a la presencia de viento. La velocidad del viento oscilará entre 6 y 37 km/h, predominando del noreste, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo a un 59% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la humedad no será excesiva, lo que contribuirá a una sensación de confort. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Los amantes de las actividades al aire libre podrán disfrutar de un día ideal para paseos por la playa o excursiones en la naturaleza. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar los hermosos paisajes de la costa gallega. Sin embargo, se recomienda llevar protección solar, ya que la radiación UV puede ser alta durante las horas centrales del día.

En resumen, Sanxenxo disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento que, aunque moderado, aportará frescura. Es una jornada perfecta para disfrutar de la belleza natural de la región y participar en actividades al aire libre, aprovechando al máximo el buen tiempo que se presenta.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.