El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas brumas y nieblas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que estas condiciones mejoren, dando paso a un ambiente soleado y agradable. La temperatura comenzará en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 8 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender de nuevo.

A lo largo de la mañana, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 10 grados a las 09:00 horas y subiendo hasta los 14 grados hacia el mediodía. La tarde será cálida, con máximas que podrían llegar a los 23 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere un día ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el cielo estará despejado, la humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 89% antes de disminuir a niveles más cómodos a lo largo del día.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. A medida que avance la tarde, el viento se intensificará ligeramente, alcanzando rachas de hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Salvaterra de Miño podrán disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 07:33 horas y el ocaso será a las 19:48 horas, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy en Salvaterra de Miño será mayormente soleado, con temperaturas agradables y vientos moderados, ideal para disfrutar de un día primaveral.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.