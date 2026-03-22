El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

Hoy, 22 de marzo de 2026, Salceda de Caselas disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que el estado del cielo se mantenga en condiciones óptimas, con una visibilidad excelente, lo que será ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 grados en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 21 grados en la tarde. Este aumento gradual en la temperatura permitirá que los habitantes y visitantes de Salceda disfruten de un tiempo agradable, propicio para paseos y actividades recreativas. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas del día, ya que las temperaturas serán frescas al amanecer.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 89% al amanecer, pero disminuirá a lo largo del día, estabilizándose en torno al 60% hacia la tarde. Esto significa que, aunque la mañana será algo húmeda, la sensación térmica mejorará a medida que avance el día, haciendo que el tiempo sea más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 4 y 9 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en los momentos más cálidos del día. Este viento suave y constante será un complemento perfecto para disfrutar de la jornada al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades sin la preocupación de cambios climáticos inesperados.

En resumen, Salceda de Caselas se prepara para un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea perfecta para disfrutar de la naturaleza y de la comunidad. Es un día ideal para salir, explorar y disfrutar de todo lo que la localidad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.