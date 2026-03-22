El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados a la hora del almuerzo.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, comenzando en un 86% y bajando gradualmente a un 70% hacia el mediodía. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el cielo, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 20 grados . Este aumento en la temperatura, combinado con el cielo despejado, hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al exterior. A pesar de la intensidad del viento, las condiciones generales seguirán siendo agradables, con un ambiente fresco y soleado.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que planean disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 19:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 19:49, marcando el final de un día que promete ser soleado y agradable en Ribadumia. En resumen, hoy es un día perfecto para disfrutar del aire libre, con un tiempo que invita a salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.