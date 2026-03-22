El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y un sol radiante que acompañará a los habitantes de la localidad.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 8 y 22 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 8 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 22 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable a partir del mediodía, cuando se espera que el calor se sienta con mayor intensidad. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose alrededor de los 11 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día hasta llegar a un 62% por la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas, aunque la brisa suave ayudará a mitigar el calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el este y sureste, con velocidades que rondarán los 5 a 7 km/h. Esta brisa será más notable en las horas de la tarde, proporcionando un alivio refrescante en medio del calor. Las ráfagas máximas alcanzarán los 20 km/h, lo que es bastante moderado y no debería causar inconvenientes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvias y el cielo despejado hacen de este un día ideal para actividades al exterior, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

El orto se producirá a las 07:34, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 19:49, cerrando el día con una puesta de sol que promete ser espectacular. En resumen, Redondela disfrutará de un día primaveral, perfecto para aprovechar al máximo el aire libre y las actividades en familia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.