El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados a la 01:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera un repunte en los termómetros, alcanzando los 12 grados a las 10:00 y llegando a los 15 grados a las 11:00. El mediodía será el momento más cálido, con temperaturas que alcanzarán los 20 grados a las 13:00 y 14:00. A partir de las 15:00, la temperatura se mantendrá en torno a los 21 grados, antes de descender gradualmente hacia la tarde y la noche.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 94% a las 00:00 y bajando a un 70% a las 09:00. Este descenso en la humedad se mantendrá a lo largo del día, alcanzando un 51% a las 21:00. La combinación de temperaturas agradables y una humedad más baja hará que la sensación térmica sea bastante confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 3 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h a las 17:00. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en toda la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes de la región.

El orto se producirá a las 07:34 y el ocaso a las 19:49, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, Pontevedra disfrutará de un día primaveral, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.