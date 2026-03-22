El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontecesures según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Pontecesures se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados en las primeras horas del día, antes de ir en aumento a medida que avanza la mañana.
A partir de las 08:00 horas, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando los 8 grados a media mañana y llegando a los 10 grados hacia las 10:00 horas. Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 20 grados a las 15:00 horas, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 20:00 horas.
La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 83% a medianoche y disminuyendo a un 52% hacia el mediodía, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort. A medida que la tarde avanza, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 75% hacia las 22:00 horas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la tarde, alcanzando hasta 36 km/h alrededor de las 13:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.
No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Pontecesures pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar del aire libre.
El orto se producirá a las 07:34 horas y el ocaso a las 19:49 horas, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz solar. En resumen, el tiempo en Pontecesures para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que promete un día perfecto para disfrutar de la primavera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.
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