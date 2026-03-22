El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Pontecesures se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados en las primeras horas del día, antes de ir en aumento a medida que avanza la mañana.

A partir de las 08:00 horas, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando los 8 grados a media mañana y llegando a los 10 grados hacia las 10:00 horas. Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 20 grados a las 15:00 horas, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 83% a medianoche y disminuyendo a un 52% hacia el mediodía, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort. A medida que la tarde avanza, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 75% hacia las 22:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la tarde, alcanzando hasta 36 km/h alrededor de las 13:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Pontecesures pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar del aire libre.

El orto se producirá a las 07:34 horas y el ocaso a las 19:49 horas, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz solar. En resumen, el tiempo en Pontecesures para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que promete un día perfecto para disfrutar de la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.