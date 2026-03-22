El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

Hoy, 22 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas brumas y nieblas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo primaveral.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 34% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 20 km/h, principalmente desde el noroeste. Las primeras horas del día contarán con vientos suaves, pero a medida que avance la jornada, la intensidad del viento aumentará, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, ideal para actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Ponteareas podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con cielos despejados que permitirán una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 19:48, ofreciendo un espectáculo visual que no querrán perderse.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece esta jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.