El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, se presenta en Ponte Caldelas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 10°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 22°C durante la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque los 20°C a las 15:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 15°C hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo a un 56% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. La combinación de temperaturas agradables y una humedad controlada hará que el tiempo sea propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 32 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h hacia el final de la jornada. Esta brisa puede proporcionar un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Ponte Caldelas pueden planificar sus actividades sin temor a interrupciones por mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a partir de las 19:48 horas.

En resumen, el tiempo en Ponte Caldelas para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.