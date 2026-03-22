El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Poio se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 12 grados a media mañana, proporcionando un tiempo fresco pero cómodo para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, comenzando en un 94% y descendiendo gradualmente hasta un 51% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría en las primeras horas, pero a medida que el sol se eleva, la temperatura se sentirá más cálida. A mediodía, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 21 grados , lo que hará que la tarde sea ideal para paseos y actividades recreativas.

El viento será otro factor a considerar hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas expuestas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean estar al aire libre, especialmente en zonas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes de la región sin inconvenientes.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 19:49, momento en el cual el cielo seguirá despejado, ofreciendo una hermosa vista del ocaso.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una baja probabilidad de lluvia. Se aconseja a los residentes y visitantes aprovechar al máximo este día soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.