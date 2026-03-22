El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 12 grados a las 10:00 horas y continúe aumentando, llegando a un máximo de 21 grados hacia las 16:00 horas. Este incremento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la madrugada (99%), irá disminuyendo a lo largo del día, estabilizándose en torno al 60% por la tarde. Esto sugiere un ambiente más seco y cómodo a medida que el día avanza.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, principalmente desde el noroeste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o eventos deportivos.

El orto se producirá a las 07:33 horas y el ocaso será a las 19:48 horas, brindando un día con una buena cantidad de luz solar. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvias sugiere que será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Pazos de Borbén. Se recomienda llevar protección solar, especialmente durante las horas pico de radiación, y mantenerse hidratado para aprovechar al máximo este espléndido día primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.