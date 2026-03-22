El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Oia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas fluctúen entre los 10 y 17 grados, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 63% al final del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será mayormente seco, se sentirá una ligera frescura, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se anticipa una brisa moderada proveniente del norte, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Durante la tarde, se prevén ráfagas que podrían alcanzar hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen en cuenta esta variable, ya que el viento puede ser más intenso en las áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que favorece la realización de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza. La visibilidad será buena, aunque se podría experimentar algo de bruma en las primeras horas de la mañana, especialmente en las zonas cercanas al mar.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:50. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia el final de la jornada. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre o simplemente relajarse bajo las estrellas.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con condiciones ideales para actividades al aire libre y un ambiente propicio para disfrutar de la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.