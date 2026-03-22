El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura inicial de 12 grados que se mantendrá estable durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados en la tarde, lo que proporcionará un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en torno al 64% durante la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, la brisa suave que soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h, ayudará a mitigar cualquier incomodidad que pueda generar la humedad.

A lo largo del día, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En cuanto a la dirección del viento, se espera que sople predominantemente del sureste por la mañana, cambiando a direcciones del noreste y luego del oeste a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 22 km/h en las horas más cálidas, lo que puede proporcionar un alivio refrescante en las horas pico de calor.

El orto se producirá a las 07:34, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso está previsto para las 19:49, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. Este es un buen momento para aprovechar el tiempo al aire libre, ya que las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades recreativas.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para salir y disfrutar de todo lo que la localidad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.