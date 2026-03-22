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El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Porriño según los datos de la AEMET

El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, O Porriño se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, y se espera que las temperaturas se mantengan agradables, comenzando en torno a los 11 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 10 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas irán aumentando, alcanzando los 14 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 22 grados a las 15:00.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 89% a las 00:00 y bajando gradualmente a un 72% hacia el mediodía. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad disminuirá, contribuyendo a un ambiente más cálido y confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A las 14:00, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 26 km/h desde el noroeste. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con las temperaturas agradables, hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de O Porriño pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 19:49.

A medida que la tarde avance, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 18:00 y bajando a 12 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente al caer la tarde, pero se mantendrá en niveles cómodos. En resumen, O Porriño disfrutará de un día primaveral, ideal para salir y disfrutar de la naturaleza, con un tiempo que invita a aprovechar al máximo las horas de luz solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.

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