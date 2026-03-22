El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Nigrán se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 10 grados entre las 04:00 y las 06:00. Sin embargo, a partir de las 07:00, comenzará un repunte que llevará el termómetro hasta los 19 grados hacia las 17:00, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% a la medianoche y descendiendo gradualmente hasta un 58% hacia las 16:00. Este descenso en la humedad, combinado con el cielo despejado, hará que la sensación térmica sea más agradable durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Esto podría proporcionar un ligero alivio en las horas más cálidas, aunque no se anticipan condiciones adversas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los espacios naturales que Nigrán ofrece.

El orto se producirá a las 07:34, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se anticipa para las 19:49, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, el día de hoy en Nigrán se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a aprovechar al máximo el entorno natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.