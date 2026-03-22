El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Mos se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 20 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 11 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que será un día cálido, ideal para actividades al exterior.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo a un 56% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura matutina se irá disipando conforme avance el día, haciendo que las horas centrales sean más cálidas y agradables.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera constante desde el sur, con velocidades que variarán entre 1 y 7 km/h. Durante las horas más activas del día, el viento alcanzará su máxima velocidad de 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor. No se prevén rachas fuertes, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo y placentero.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias durante el día. Esto es una excelente noticia para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La ausencia de precipitaciones también permitirá que los espacios verdes y parques de Mos se mantengan en óptimas condiciones para el disfrute de los ciudadanos.

Con el orto solar a las 07:34 y el ocaso a las 19:49, los habitantes de Mos podrán disfrutar de un extenso periodo de luz natural, ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior. En resumen, el tiempo de hoy en Mos se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.