El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Moraña, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y los 20 grados a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad desde temprano, con un orto previsto a las 07:34. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 10 grados a las 08:00 y llegando a un máximo de 20 grados hacia las 16:00.

La humedad relativa será bastante alta en las primeras horas del día, comenzando en un 94% a las 00:00 y disminuyendo gradualmente hasta un 39% por la tarde. Esto puede hacer que las primeras horas se sientan un poco más frescas, pero a medida que el sol calienta el ambiente, la sensación térmica mejorará notablemente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 2 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque moderado, puede ser un alivio ante el aumento de las temperaturas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Moraña podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, lo que es ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados a las 20:00. La humedad aumentará ligeramente hacia la noche, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 19:49, marcando el final de un día soleado y agradable.

En resumen, Moraña disfrutará de un día primaveral, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece esta jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.