El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados a la 01:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados a las 15:00, lo que proporcionará un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre. Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando 19 grados a las 19:00, justo antes del ocaso, que se producirá a las 19:48.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, comenzando en un 96% a la medianoche y alcanzando el 100% entre las 02:00 y las 04:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 45% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort térmico.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. A las 15:00, se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 19 km/h desde el oeste, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Mondariz pueden planificar sus actividades sin preocuparse por condiciones climáticas adversas.

En resumen, el tiempo en Mondariz para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas agradables y vientos suaves, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.