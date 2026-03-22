El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura inicial de 12 grados que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 96% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 58% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas, pero se tornará más confortable conforme la temperatura aumente.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 27 km/h en dirección noreste durante la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas, aunque es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco, perfecto para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 19:49, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que al caer la noche, la temperatura se sitúe en torno a los 13 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada fresca pero agradable.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.