El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Meis, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Durante la noche y las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:34. A medida que avance el día, el cielo permanecerá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 20 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 88% a primera hora y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 37% en las horas centrales. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura podría ser notable en las primeras horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, la velocidad del viento será de aproximadamente 5 km/h, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h por la tarde. Este viento podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que es un día ideal para actividades al aire libre. Los residentes de Meis pueden aprovechar el tiempo favorable para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en sus jardines.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, llegando a los 14 grados hacia las 21:00. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 66% al final del día, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fresca y húmeda.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, con un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los habitantes de la localidad pueden planificar sus actividades con confianza, sabiendo que el tiempo acompañará sus planes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.