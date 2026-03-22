El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados. Este incremento en la temperatura será notable en comparación con las horas más frescas de la mañana, donde se registrarán mínimas de 8 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 86% al amanecer y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 41% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será seco, la sensación de frescura matutina se irá disipando conforme avance el día, lo que hará que las temperaturas se sientan más cálidas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 39 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando su máxima velocidad a las 23:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescura adicional en el ambiente. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseos, deportes o simplemente disfrutar del sol. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día completamente despejado.

A medida que el sol se ponga a las 19:49 horas, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, pero se mantendrán agradables durante la noche. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que la velada sea propicia para disfrutar de un paseo nocturno o una cena al aire libre.

En resumen, hoy en Meaño se presenta como un día perfecto para disfrutar del buen tiempo, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el tiempo primaveral que se anticipa.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.