El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en una buena visibilidad y un sol radiante que acompañará a los marineros y a los paseantes en la costa.

Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 24°C durante la tarde. Este incremento en la temperatura será notable, especialmente en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un buen momento para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas, ya que las temperaturas serán más frescas al amanecer.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 52% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero a medida que avance el día, el ambiente se tornará más seco y cálido, ideal para disfrutar de un paseo por la playa o una comida al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con una velocidad de entre 5 y 10 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 31 km/h hacia el final del día, lo que podría ser favorable para los aficionados a la navegación y deportes acuáticos. Sin embargo, es importante tener precaución con las rachas más fuertes, especialmente en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá necesidad de preocuparse por el tiempo adverso.

El orto se producirá a las 07:34 y el ocaso será a las 19:49, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, Marín se prepara para un día espléndido, perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y disfrutar del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.