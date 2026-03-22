El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo despejado, con condiciones meteorológicas que prometen ser agradables a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, y se espera que el sol brille intensamente, lo que contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 7 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 2 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se prevé un aumento significativo, alcanzando los 4 grados a las 08:00 horas y subiendo hasta los 9 grados a las 10:00 horas. Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 17 grados a las 15:00 horas, lo que hará que el ambiente sea muy agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, comenzando en un 84% y descendiendo gradualmente hasta un 51% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría en las primeras horas, pero a medida que la temperatura suba, la humedad se volverá menos perceptible, creando un tiempo más confortable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 17 km/h. Las ráfagas alcanzarán su punto máximo en la tarde, con velocidades de hasta 34 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más ventosas. Sin embargo, el viento no será lo suficientemente fuerte como para causar molestias significativas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Lalín podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.