El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

Hoy, 22 de marzo de 2026, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 19 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 13 grados, descendiendo a 10 grados en las horas más frías. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 86% al amanecer, pero disminuirá gradualmente a medida que el sol se eleve, estabilizándose en torno al 51% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y algo húmeda, la sensación térmica mejorará a medida que el día avance, brindando un ambiente más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Durante la mañana, el viento será suave, pero a medida que se acerque la tarde, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de la isla que se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será excelente, lo que es ideal para paseos por la costa o excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 19:50, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol. La combinación de cielos despejados y la brisa del noreste hará que este momento sea especialmente agradable para aquellos que deseen disfrutar de la belleza natural de A Illa de Arousa.

En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de la isla, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia al aire libre sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.