El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma darán paso a cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados durante las primeras horas, descendiendo ligeramente a 12 grados en la madrugada, antes de estabilizarse en 11 grados a media mañana.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 51% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del noroeste con velocidades de hasta 6 km/h, aumentando a 10 km/h en las horas posteriores. A medida que el día avanza, se prevé que el viento alcance ráfagas de hasta 31 km/h hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas expuestas. La dirección del viento variará, predominando del norte y noreste, lo que podría influir en la percepción térmica.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de A Guarda podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. La ausencia de lluvias también contribuirá a la visibilidad, que se verá favorecida por la reducción de la niebla y la bruma en las horas centrales del día.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente despejado con temperaturas agradables, vientos moderados y sin precipitaciones. Es un momento propicio para disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones climáticas serán favorables para diversas actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.