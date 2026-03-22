El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Gondomar se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se eleve gradualmente, alcanzando los 10 grados a las 08:00 horas y llegando a los 15 grados hacia el mediodía. La tarde será la más cálida, con temperaturas que podrían llegar hasta los 20 grados a las 16:00 horas, ofreciendo un tiempo perfecto para disfrutar de paseos o actividades recreativas en el exterior. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 58% hacia las 16:00 horas. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

Con un amanecer a las 07:34 y un ocaso a las 19:49, los habitantes de Gondomar podrán aprovechar al máximo la luz del día. En resumen, hoy será un día espléndido en Gondomar, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave, perfecto para disfrutar de la llegada de la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.