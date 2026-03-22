El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 8 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 4 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 6 grados a las 08:00 horas.

La humedad relativa será bastante alta durante la mañana, comenzando en un 80% y descendiendo gradualmente a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleve en el cielo, la temperatura comenzará a subir, alcanzando los 12 grados a las 20:00 horas y culminando en un máximo de 17 grados a las 15:00 horas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 18 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h a las 23:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. A pesar de la brisa, las condiciones generales del tiempo serán favorables, sin probabilidades de precipitación a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque. La puesta de sol se espera para las 19:48 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, Forcarei disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece esta jornada primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.