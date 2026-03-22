El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

Hoy, 22 de marzo de 2026, A Estrada disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance el día, se mantendrá un ambiente mayormente soleado, con algunas nubes poco significativas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 19 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que comenzarán en torno a los 4 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 19 grados en la tarde. Este ascenso térmico será especialmente notable entre las 12:00 y las 15:00 horas, cuando se espera que el calor sea más intenso. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose alrededor de los 10 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día hasta alcanzar un 53% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura persistirá, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de A Estrada podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia hace de este un día ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, A Estrada vivirá un día primaveral, con un tiempo propicio para disfrutar de actividades al aire libre. La mezcla de sol, temperaturas agradables y un viento suave permitirá a los ciudadanos aprovechar al máximo esta jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.