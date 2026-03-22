El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

Hoy, 22 de marzo de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo completamente despejado, con condiciones ideales para disfrutar del aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que el estado del cielo se mantenga sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera de manera efectiva. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 20 grados hacia las 16:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 94% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto podría hacer que las primeras horas se sientan un poco frescas, pero con el sol brillando, la sensación térmica mejorará notablemente. Hacia la tarde, la humedad se estabilizará en torno al 39%, lo que contribuirá a un ambiente más agradable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre 2 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 36 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ser refrescante y ayudará a dispersar cualquier sensación de bochorno que pueda surgir con el aumento de la temperatura.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que el sol se ponga a las 19:49 horas, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La noche se presentará fresca, pero sin nubes, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas.

En resumen, Cuntis disfrutará de un día espléndido, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Es una oportunidad perfecta para salir y disfrutar de la naturaleza antes de que la primavera avance.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.