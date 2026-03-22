El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

Hoy, 22 de marzo de 2026, Catoira disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 19 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 8 grados a las 05:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados a las 14:00 horas.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 88% en la madrugada y disminuyendo a un 37% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más cómoda y seca, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 26 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén para la tarde, alcanzando hasta 51 km/h a las 23:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Catoira pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, perfecto para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar del aire libre.

A medida que el sol se ponga a las 19:49 horas, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la noche. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Catoira, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.