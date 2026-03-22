El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, A Cañiza disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen el paisaje y eleven las temperaturas de manera gradual. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 12 grados a las 11:00, y continúe su ascenso hasta llegar a un máximo de 19 grados a las 16:00. Este aumento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 45% y el 81%, lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable, ideal para actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del norte, con velocidades que rondarán los 3 a 6 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, la dirección del viento cambiará hacia el noreste, aumentando su intensidad. A las 19:00, se prevé que la velocidad del viento alcance los 14 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los habitantes de A Cañiza podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El orto se producirá a las 07:32, brindando a los residentes la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 19:47, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para actividades al aire libre. En resumen, hoy será un día ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo que A Cañiza tiene para ofrecer.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.