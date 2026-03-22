El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

Hoy, 22 de marzo de 2026, Cangas disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, la visibilidad será excelente, con un estado del cielo que se mantendrá despejado, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se espera un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 9 grados, pero a medida que avance la jornada, se experimentará un notable aumento, alcanzando los 20 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 54% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura matutina se disipará a medida que el sol se eleve en el cielo. La bruma que se prevé en la tarde no afectará significativamente la visibilidad, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de un día agradable.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Este viento ligero será ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la costa o excursiones en la naturaleza.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de Cangas. Los amantes de la naturaleza y los deportes al aire libre encontrarán en este día una oportunidad ideal para explorar y disfrutar de la primavera que comienza a asomarse.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.